Fuori dalla casa Grande Fratello male male per Zeudi | cosa è successo nelle ultime ore

Leggi su Caffeinamagazine.it

Negli ultimi giorni, ilè stato al centro di un acceso dibattito a causa di alcune liti che hanno coinvolto i concorrenti principali. In particolare,Di Palma, ex Miss Italia, si è trovata al centro di alcune dinamiche che hanno fatto chiacchierare. L’episodio più discusso riguarda il suo rapporto con Helena Prestes.ha dichiarato di essere stata provocata da Helena, portandola a scambiarsi un bacio sotto le coperte. Tuttavia, le sue dichiarazioni successive sono apparse incoerenti a molti, al punto che alcuni fan l’hanno accusata di non essere sincera, attribuendole l’appellativo di “Miss Falsità”. Un’altra polemica ha investito Luca Giglio e Javier Martinez, la cui conversazione ha suscitato indignazione in molti itenti dei social., su X si chiede la squalifica diGiglio, parlando dell’attrazione diper Helena, ha espresso un pensiero ritenuto da molti offensivo: “Bisogna farle capire come funziona la natura, questo è il punto.