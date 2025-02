Ilfattoquotidiano.it - Ft: “Trump vuole eliminare il trattamento fiscale di favore sui profitti degli hedge fund”. Che ha attaccato perché contrari ai dazi

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Donaldha annunciato di voler mettere fine aldiriservato aidei fondi speculativi e di private equity, il cosiddetto “carried interest”. La notizia arriva dopo che il presidente Usa haglicolpevoli di essereaiche ha deciso di imporre, scrivendo su Truth che “sono controllati dalla Cina o da altre compagnie straniere e locali”. Ciò non toglie che il tycoon intenda proseguire sulla strada del rinnovosconti fiscali per ricchi e grandi aziende contenuti nel Tax cuts and jobs act approvato durante il suo primo mandato.L’intenzione di, secondo il Financial times, è emersa in un incontro alla Casa Bianca con i leader repubblicani di Capitol Hill. Karoline Leavitt, portavoce della Casa Bianca, ha confermato come abbia fatto riferimento a misure per “chiudere la scappatoia della detrazioneinteressi maturati” edle agevolazioni fiscali per i “proprietari miliardari di squadre sportive”, oltre a mantenere le promesse della campagna elettorale come l’eliminazione dell’imposta sulle mance.