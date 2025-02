Thesocialpost.it - Frosinone, bimba di 6 anni va a scuola da sola: “Mamma è caduta”. Trovata morta a casa

Leggi su Thesocialpost.it

Venerdì 7 febbraio 2025, a Piedimonte San Germano, in provincia di, una donna di 41è statanella sua abitazione. A dare l’allarme, seppur inconsapevolmente, è stata la figlia di sei. La bambina, arrivata asenza la madre, ha insospettito la maestra.Leggi anche: ITALIA – Dramma in mattinata, 13enne precipita dal terrazzo: volo di metri, scena atroceLa scopertaL’insegnante, vedendo la bambina, le ha chiesto spiegazioni su dove fosse la. La piccola ha risposto candidamente che la madre era «e non si muoveva più». Preoccupata, la maestra ha immediatamente avvisato i carabinieri e contattato il marito della donna, che in quel momento si trovava al lavoro.All’arrivo dei soccorsi, purtroppo, non c’era più nulla da fare. Secondo i primi accertamenti, la donna sarebbe stata colpita da un malore improvviso che le ha fatto perdere l’equilibrio e cadere a terra, risultando fatale.