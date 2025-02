Laspunta.it - Frosinone, ancora alti i livelli di PM10. Altri quattro giorni di stop alle macchine fino al 10 febbraio

Leggi su Laspunta.it

Non migliora la situazione dello smog ae così il blocco delle automobili e della circolazione resta in essere da oggial 10ed domenica 9 ci sarà anche la domenica ecologica. Insomma è emergenza smog e polveri sottili, idelè oltre il limite di guardia, la città rischia di restare paralizzata per una concausa di motivi a cui si aggiungono ora i problemi legati allo smog.Il comune ha emanato ormai la rituale ordinanza che blocca la circolazione e limita l’utilizzo del riscaldamento domestico e l’accensione di camini e stufe, che sono tra l’altro tra le maggiori cause di emissioni in atmosfera. E non si può dire diversamente anche delle aziende che sono limitrofe alla città con i loro comignoli, le scuole, le attività commerciali, gli edifici pubblici.