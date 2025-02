Quifinanza.it - Frodi bancarie, carte di credito e moneta elettronica nel mirino dei truffatori

I dati relativi al primo semestre 2024 evidenziano come il panorama dei pagamenti elettronici in Italia sia caratterizzato da una stabilità complessiva del tasso di frode, ma con differenze significative tra i diversi strumenti. Se i bonifici si confermano un metodo di pagamento sicuro,richiedono una maggiore attenzione da parte degli utenti. Vediamo i dati emersi dall’ultimo rapporto di Bankitalia.le più colpite dalleNel primo semestre del 2024, il tasso di frode nei pagamenti elettronici in Italia è rimasto complessivamente stabile. Tuttavia, l’analisi di Bankitalia rivela una situazione variegata, con alcune modalità di pagamento più sicure di altre.Durante questo periodo, il valore dei bonifici fraudolenti in Italia ammontava a circa 50 milioni (+67% su base annua rispetto ai primi sei mesi del 2022), le transazioni fraudolente condi pagamento a 33 milioni (+4%), quelle cona 13,1 milioni (+35%).