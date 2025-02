Fratellini ricoveratiarrestato un uomo

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

19.02 I carabinieri di Paola (in provincia di Cosenza) hanno arrestato il compagno della madre dei duedi 2 e 4 anni ricoverati da alcuni giorni nell' ospedale di Cosenza. L'accusa è di maltrattamenti e lesioni personali gravi. Il provvedimento è stato emesso dal Gip di Paola su richiesta della locale Procura. Nei confronti dell', già sottoposto agli arresti domiciliari per altri motivi, sono stati raccolti indizi che possa essere l'autore materiale dei maltrattamenti per i quali erano state indagate madre e nonna dei bimbi.