Thesocialpost.it - Fratellini maltrattati a Cosenza, svolta nelle indagini: in manette il compagno della madre

Leggi su Thesocialpost.it

Ildei due bambini, di 4 e 2 anni, è stato arrestato adopo che i piccoli sono stati ricoverati con gravi lesioni, fratture e segni di violenze. L’uomo è accusato di maltrattamenti in famiglia e di aver causato lesioni personali significative. Dalleè emerso che i bimbi erano stati picchiati ripetutamente, con le ferite presentate dai familiari come conseguenze di incidenti domestici. Laavrebbe consentito aldi maltrattare i suoi figli, condividendo con la nonna approcci disciplinari severi.Leggi anche: Terremoto in Sicilia, altre scosse a breve distanza l’una dall’altra: cosa sta succedendoIl giudice per lepreliminari di Paola ha emesso il provvedimento su richiestaProcura locale. L’indagato era già agli arresti domiciliari per un’altra questione e sono stati raccolti indizi seri che lo indicano come il responsabile delle lesioni inflitte ai due minori.