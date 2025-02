Fratellini maltrattati a Cosenza arrestato il compagno della madre | la svolta nell’indagine sulle violenze contro i bambini

Leggi su Open.online

È statoildeidi 2 e 4 anni, che da giorni sono ricoverati nell’ospedale dicon fratture, lesioni e segni di presunte percosse. L’uomo, che già era sottoposto agli arresti domiciliari per un’altra vicenda, è stato fermato per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali gravi, accuse per le quali risultano ancora indagatee nonna dei due piccoli. Secondo quanto emerge, gli inquirenti avrebbero raccolto gravi indizi di colpevolezza a carico del, che sarebbe stato autore materiale delle percosse riscontrate dai medici sui.In aggiornamentoL'articoloil: laproviene da Open.