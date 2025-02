Ilfattoquotidiano.it - Fratellini in ospedale a Cosenza con fratture e lesioni: arrestato il compagno della madre (già indagata)

Maltrattamenti in famiglia epersonali gravi. Per questi reati i carabinieriCompagnia di Paola hannoildeidi 2 e 4 anni ricoverati da giorni nell’di. Il provvedimento è stato emesso dal giudice per le indagini preliminari di Paola su richiestaProcura guidata da Ernesto Sassano. Nei confronti dell’uomo, già sottoposto agli arresti domiciliari per altra causa, riferiscono gli investigatori, “sono stati raccolti gravi indizi di colpevolezza quale autore materiale dellecontro i due piccoli”.Uno dei due bimbi era arrivato incona una costola e una clavicola rotta, l’altro aveva una frattura pregressa a un braccio. Nel registro degli indagati erano iscritte lae la nonna sottoposte al provvedimento di allontanamento urgente dalla casa familiare con il divieto di avvicinarsi ai piccoli emesso dalla Procura di Paola.