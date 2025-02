Quotidiano.net - Fratellini di 2 e 3 anni maltrattati a Cosenza: arrestato il compagno della madre

, 7 febbraio 2025 - Sarebbero statidaldi 3 e 2ricoverati all’ospedale di. Sono arrivati in ospedale a sei giorni di distanza, tra il 25 e il 31 gennaio: il più grande aveva diverse fratture sul corpo ed è stato subito operato dai medici, il bimbo più piccolo aveva un’infiammazione ai testicoli, lesioni e contusioni. È statoOGGI per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali gravi GiovFiore: l’uomo era già ai domiciliari per un'altra inchiesta, pena che stava scontando proprio nella casa dove vivevano i due. La famiglia è di Paola, in provincia di. Fiore è stato trasferito in carcere. Le indagini e l’arresto A emettere l'ordinanza di custodia cautelare in carcere, eseguita dai carabinieri del Radiomobile, è stato il gip di Paola su richiestalocale procura.