Oasport.it - Franzoni non si dà pace: “Puntavo a qualcosa di grande. Un boccone amaro, sono stato uno stupido”

Leggi su Oasport.it

Una prima parte di gara con intermedi vicini al podio.dispiacere per la gara odierna ai Mondiali di sci alpino nel Super G in quel di Saalbach per Giovanniche poteva sperare nel colpaccio.Il giovane azzurro è partito alla, con il pettorale diciannove, è rimasto sui tempi dei migliori dopo i primi due intermedi salvo poi sbagliare sul dosso ed uscire di pista.Le sue parole ai microfoni Rai: “Peccato,molto dispiaciuto anche perché oggi ci credevo, stando bene, anche mentre sciavo mi sentivo molto bene. Avevo rischiato un po’ le linee, ero riuscito a prendere velocità, poi lìun po’, non ho avuto la giusta lucidità per prendere un po’ di spazio prima del dosso.uscito, peccato, anche perché sotto era una parte da sciare dove potevo fare la differenza come nelle prove della discesa”.