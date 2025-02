Movieplayer.it - Frankenstein: cosa aspettarci dal film di Guillermo Del Toro con Jacob Elordi

Leggi su Movieplayer.it

Abbiamo visto le prime immagini deldiDelprodotto da Netflix: eccoda unche il regista sogna da 20 anni. "È vivo!". Dopo averla sognata per quasi 50 anni, da quando ha visto per la prima volta ildi James Whale del 1931,Delha finalmente realizzato la sua versione di. L'opera in bianco e nero, tratta dall'omonimo romanzo di Mary Shelley, è infatti quella che ha più segnato il suo immaginario. Ne è la prova l'ormai leggendaria Bleak House, casa-museo che si trova a Los Angeles, in cui il regista custodisce centinaia di oggetti e memorabilia legati al cinema, comprese diverse statue a grandezza naturale del mostro di. Ed è proprio dal suo rifugio .