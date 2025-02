Ilfattoquotidiano.it - Francia, si apre il dibattito sullo ius soli: destra e centristi vogliono più restrizioni e chiedono una riforma costituzionale

re le condizioni dello ius. Ilsiindopo che, ieri sera, in una caotica seduta in Parlamento, i deputati hanno approvato il progetto di legge che restringe le condizioni di accesso alla nazionalità in Mayotte, l’isola francese nell’Oceano Indiano in tensione per la pressione migratoria dal vicino arcipelago delle Comore. Una legge ad hoc per il territorio oltremarino, schiacciato dalla povertà e devastato di recente dal ciclone Chido, per la quale ormai potranno essere francesi solo i bambini nati a Mayotte da due genitori (e non più uno solo) residenti sul territorio con regolare permesso di soggiorno da almeno tre anni (e non più tre mesi).Il testo è difeso dallaLes Républicains, alleata del governo macronista, ed è passato con i voti del Rassemblement national di Marine Le Pen.