Francesco Renga | età fidanzata figli e canzoni

Dopo 12 partecipazioni da concorrente, una in coppia con Nek, e diverse apparizioni come ospite,tornerà sul palco del Teatro Ariston nel 2025. Al 75esimo Festival di Sanremo sarà in scena venerdì 14 febbraio, durante la serata delle cover, per un duetto speciale con i Modà sulle note di Angelo, canzone dedicata allaa Jolanda con cui vinse la kermesse esattamente 20 anni fa, nel 2005. Dopo un passato con il gruppo Timoria, con cui ha inciso sette album, ha debuttato da solista all’alba del nuovo millennio, conquistando generazioni di appassionati dal primo disco fino all’ultimo nel 2023 in coppia con Nek. Per quanto riguarda la vita privata, dopo una lunga relazione con Ambra Angiolini, da cui ha avuto due, ora è fidanzato con Diana Poloni.La carriera diRegna, dai Timoria ai successi da solistaa Sanremo 2024 con Nek (Getty Images).