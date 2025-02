Ilfogliettone.it - Francesco Lo Voi nel mirino: Servizi segreti denunciano fuga notizie riservate

Un documento riservato dell’Aisi, l’Agenzia informazioni e sicurezza interna, finisce sulle pagine di un quotidiano. E ora il procuratore di Roma,Lo Voi, rischia di finire sotto inchiesta per averlo diffuso, in quello che si trasforma in un nuovo capitolo della guerra tra Palazzo Chigi e le toghe. A chiedere l’intervento della procura di Perugia, competente per i magistrati della Capitale, è il Dis, il Dipartimento informazioni per la sicurezza, che punta il dito contro una presunta violazione della legge sul segreto di Stato. Sul tavolo del procuratore Raffaele Cantone è arrivato oggi un esposto formale: si chiede di verificare se Lo Voi, già neldel governo per l’inchiesta sul caso Almasri, abbia messo a rischio la sicurezza nazionale. Intanto, il consigliere del Csm Andrea Mirenda corre ai ripari: ha chiesto l’apertura di una pratica a tutela del pm, dopo le pesanti critiche della premier Giorgia Meloni.