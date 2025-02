Oasport.it - Francesco Bagnaia: “Difficile scegliere il motore, ho avuto una vibrazione”

ha analizzato i tre giorni di Test MotoGP andati in scena sul circuito di Sepang: “Sono stati tre giorni molto intensi, con tantissime cose da provare. Siamo riusciti a provarle tutte ed è stato positivo, abbiamo fatto anche le due simulazioni tra me e Marquez con configurazioni diverse per dare più dati possibili. Non c’è mai tempo abbastanza per capire tutto, è stato fondamentale dividerci il lavoro, purtroppo non c’è Di Giannantonio che ci avrebbe dato una mano. Siamo sulla strada giusta“.Il due volte Campione del Mondo è entrato nel dettaglio ai microfoni di Sky: “Oggi (dove ha chiuso con il secondo tempo, n.d.r.) avevamo due configurazioni diverse, giustamente perché dobbiamo dare dati. Marquez è stato molto veloce e costante, io per via di unaho dovuto alzare giro dopo giro, ma tutto ci aiuta per andare avanti“.