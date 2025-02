Anteprima24.it - FOTO/ Asia, realizzazione impianto multimateriale: al via i lavori a contrada Olivola

Tempo di lettura: 2 minutiSono stati avviati iper la, nella struttura ex Laser di, dell’comunale per il trattamento di. Un progetto, presentato dal Comune di Benevento e realizzato dall’, finanziato con un contributo a fondo perduto di oltre 3,2 milioni di euro (fondi Pnrr – misura M2C1.1.I1.1 – Linea B), l’unico in Regione Campania, che consentirà di implementare ulteriormente il tasso di recupero e di riciclo dei rifiuti proveniente dalla raccolta differenziata. L’intervento consisterà nel recupero della struttura esistente e dell’area scoperta a servizio con l’installazione di undi selezione. Idovranno essere portati a termine entro 180 giorni dall’inizio, per cui si stima che l’possa iniziare ad operare entro la fine di quest’anno nel rispetto dei termini imposti dal Pnrr.