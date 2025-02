Anteprima24.it - Forza Italia al congresso: il Ministro Tajani arriva ad Avellino

Tempo di lettura: 2 minutiIldegli Esteri e Vice Presidente del Consiglio, Antonio, sarà adil prossimo 22 febbraio per presiedere ilprovinciale di. L’annunciodal commissario provinciale del partito, Angelo Antonio D’Agostino, a cui i vertici nazionali hanno affidato lo scorso luglio la guida del coordinamento provinciale irpino e la gestione della fase di tesseramento.“In questi ultimi sette mesi – afferma D’Agostino – abbiamo registrato in tutta la provincia diun interesse crescente nei confronti di, con un numero di adesioni che ha superato ogni aspettativa. Non solo tantissimi cittadini hanno accolto il nostro invito a impegnarsi attivamente nel partito, ma anche numerosi amministratori locali hanno dato un contributo decisivo al rafmento della nostra presenza sul territorio.