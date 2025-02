Laspunta.it - Formia, 520 mila euro per la messa in sicurezza di via delle vigne. Marciapiedi e pista ciclabile

Un intervento molto atteso soprattutto dai residenti del quartiere di Gianola. Più volte era stata sollecitata un’azione che potesse mettere inVia, ormai diventata pericolosa non solo per i pedoni, ma anche per gli automobilisti. Le petizioni dei residenti risalgono a tantissimi anni fa: ma tutte rimaste inascoltate. L’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Gianluca Taddeo, invece, sin dal suo insediamento ha cominciato a lavorare per risolvere questa criticità più volte segnalata. Ieri, finalmente, è stato aperto il cantiere dei lavori di tombinamento, realizzazione deie delladi via. Un’opera dal costo complessivo di oltre 520.I lavori iniziati a via“Erano anni che il quartiere aspettava una risposta, in termini didi via– ha precisato il sindaco Gianluca Taddeo – Una problematica che abbiamo ereditato e di cui ci siamo subito fatto carico, cercando una soluzione idonea.