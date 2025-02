Juventusnews24.com - Formazioni ufficiali Como Juve: le scelte di Thiago Motta

di RedazionentusNews24: lediper il match del Sinigaglia, valido per la ventiquattresima giornata di Serie ALasi appresta a scendere in campo quest’oggi nella sfida del Sinigaglia contro ilha scelto il suo undici iniziale con cui dare la caccia a tre punti nella ventiquattresima giornata della Serie A 2024/25. Di seguito le sueLIVE(4-2-3-1): Butez; Smolcic, Goldaniga, Dossena, Valle; Perrone, Da Cunha; Strefezza, Paz, Diao; Cutrone. All. Fabregas. A disp. Vigorito, Reina, Iovine, Douvikas, Ozilio, Ikoné, Engelhardt, Branouder, Chinetti, Van Der Brempt, Caqueret, Lesjak.NTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Weah, Gatti, Renato Veiga, Savona; Locatelli, Koopmeiners; Nico Gonzalez, McKennie, Yildiz; Kolo Muani.