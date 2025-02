Imiglioridififa.com - Football Manager 25 Cancellato a un mese dal Lancio Previsto

In una notizia che ha scosso il mondo del gaming, SEGA e Sports Interactive hanno annunciato la cancellazione di25, atteso per marzo 2025. Il gioco, inizialmenteper l’autunno del 2024, era già stato posticipato una volta, con l’intenzione di offrire un prodotto all’altezza delle aspettative. Tuttavia, a poco più di undalla nuova data di uscita, il progetto è stato ufficialmente abbandonato.Qui sotto la comunicazione ufficialeSports Interactive regret to inform that, following extensive internal discussion and careful consideration with SEGA, we have made the difficult decision to cancel25. pic.twitter.com/tLRbq8305K—(@) February 7, 2025Una decisione sofferta ma necessariaIn una dichiarazione ufficiale, Sports Interactive ha spiegato che il gioco non aveva raggiunto gli standard richiesti, nonostante gli sforzi del team e le numerose revisioni.