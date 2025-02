Chiccheinformatiche.com - Football Manager 2025 è stato cancellato, perchè? Il motivo

Dopo due rinvii, l’uscita del nuovo capitolo è stata definitivamente cancellata: “L’esperienza complessiva e l’interfaccia non erano all’altezza delle nostre aspettative.”Per la prima volta in circa vent’anni,salta un’edizione e passa direttamente alla successiva. Dopo i ripetuti posticipi, arriva l’annuncio ufficiale:non vedrà la luce., perché?L’annuncio ufficiale è arrivato questa mattina, segnando la conclusione di mesi difficili e turbolenti.aveva già subito due rinvii: inizialmente spodal consueto lancio di inizio novembre alla fine del mese, per poi slittare addirittura a marzo.Ora, lo sguardo è rivolto direttamente a novembre prossimo, quando – salvo nuovi colpi di scena – è prevista l’uscita di2026.