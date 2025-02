Lapresse.it - Football Manager 2025 cancellato: ecco perché

Sports Interactive, software house inglese fondata nel 1995 dai fratelli Collyer, ha annunciato ufficialmente la cancellazione del videogioco25. La decisione, presa dopo “approfondite discussioni interne” e in accordo con SEGA, di cui fa parte dal 2005, permetterà al team di sviluppo di concentrarsi sul prossimo capitolo della serie, con l’obiettivo di offrire un prodotto all’altezza delle aspettative dei giocatori.è stato“Ci teniamo a ringraziare tutti coloro che avevano prenotato FM25 per la loro fiducia e il loro sostegno” – si legge nel comunicato diffuso dallo studio – “Siamo profondamente amareggiati per avervi deluso”. Per chi aveva già effettuato il preordine, il rimborso sarà automatico se l’acquisto è avvenuto tramite un rivenditore ufficiale SEGA.