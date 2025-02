Follia Juve Yildiz ceduto | 150 milioni

Leggi su Sportface.it

Lantus appare in ripresa dopo la convincente vittoria contro l’Empoli che ha certificato l’importanza del nuovo innesto Kolo Muani. Non saranno contenti i tifosi però, perché il blitz di Mendes a Torino non lascia ben sperare per. Il colpo Kolo Muani sembra essere il più azzeccato della stagione bianconera, che ha dovuto fare i conti con molti flop dopo la campagna acquisti di luglio. Dopo una serie di risultati discutibili, Thiago Motta è riuscito a recuperare una partita, quella con l’Empoli, che era cominciata con il solito leitmotiv:ntus sotto dopo pochi minuti dal fischio d’inizio.A soli 19 anni Kenanè stato uno dei migliori in campo nella gara contro i toscani, anche se la sua sostituzione in favore di Vlahovic ha inizialmente fatto discutere. Poi il serbo ha timbrato il cartellino dando di fatto ragione al mister, che può tirare un sospiro di sollievo in attesa della sfida di stasera in casa del Como.