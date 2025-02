Focus Asvis | Riuso e riciclo quattro sfide che l’Europa e non solo dovrà affrontare nei prossimi anni

Leggi su Ildenaro.it

Proponiamo il testo di Andrea De Tommasi della Redazione, il cui Comitato scientifico è presieduto dal professore Enrico Giovni, pubblicato sul sito dell’il 31 gennaio 2025Si scrive Ppwr, si legge Packaging & packaging waste regulation. È il nuovo regolamento dell’Unione europea sugli imballaggi, che entrerà in vigore nelle prossime settimane dopo il voto del Consiglio dell’Ue dello scorso dicembre. L’obiettivo è ambizioso: la drastica diminuzione dei rifiuti da imballaggi. Entro il 2040, ogni Stato membroridurli del 15% rispetto al 2018. Per raggiungere questo traguardo, il regolamento prevede una serie di misure: dal divieto di alcuni imballaggi monouso a partire dal 2030 al principio “Recyclable by design”, che impone che tutti gli imballaggi siano progettati per essere riciclabili entro la fine del decennio, con percentuali minime fissate tra il 65% e il 70%.