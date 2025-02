Puntomagazine.it - FMT Napoli critica il Disegno di Legge sulla cambiate giudico del medico di assistenza primaria

FMTgiudica inconsistente ildied e contrario a qualsiasi proposta che indichi l’AFT come un soggetto privatoIl Sindacato FMT (Federazione Medici del Territorio)esprime la sua profonda preoccupazione riguardo ad una eventuale cambiamento del profilo giuridico deldie resta perplesso per il recentedipresentato da Forza Italia.Ildisi concentra esclusivamente sulle ore di ambulatorio in studi privati e nelle oramai famosissime case di comunità, omettendo tutta la struttura che dovrebbe appartenere ad una riforma che riguarda la tutela della salute dei Cittadini.Evidentemente ai legislatori sta più a cuore la facciata che la sostanza.Come sarebbe strutturata l’organizzazione della medicina territoriale tra case di comunità e studi privati dei medici?Quante ore dovrebbe lavorare un professionista? E quanto dovrebbe essere pagato tale professionista? Professionista che già è impegnato tutto il giorno tra visite ambulatoriali, visite domiciliari ai pazienti allettati, consulti telefonici e telematici, ricettazione, emissione di certificati e tutte quelle incombenze burocratiche che aumentano giorno dopo giorno, togliendo tempo, lucidità ed energie per fare ci che unha ragione di esistere: occuparsi della salute dei propri assistiti.