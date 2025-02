Ilgiorno.it - Flavio Massa morto nell’incidente insieme a Lorenzo Rovagnati, era un pilota preciso ed esperto: “Orgoglioso del suo lavoro”

LIMBIATE – C’era, 59 anni,e volontario di Protezione civile a Limbate al comando del volo in elicottero precipitato l’altra sera a Noceto, in provincia di Parma, dove ha perso la vita. La terza vittima è l’altrodell’elicottero, Leonardo Italiani, di 30 anni.era il comandante del volo precipitato, Italiani era al suo fianco: entrambi molto esperti, lavoravano per un’azienda specializzata nel noleggio elicotteri con, con sede centrale a Pescara e basi d’appoggio in tutta Italia, compreso l’aeroporto di Bresso, alle porte di Milano. Guidavano un AW 109 Sp Grand New della Leonardo Agusta Westland, un vero e proprio gioiello dell’aeronautica italiana, venduto in tutto il mondo, “progettato – si legge sul sito della casa costruttrice – per operare anche in condizioni climatiche e ambientali avverse, questo bimotore leggero multiruolo si avvale di tecnologie di navigazione e di controllo del volo all’avanguardia per garantire i massimi livelli di sicurezza”.