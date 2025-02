Fiumicino L’associazione Vigili del Fuoco in Congedo ha un nuovo reparto e-bike

Leggi su Ilfaroonline.it

, 7 febbraio 2025- Nuova iniziativa per la salvaguardia dell’ambiente e l’assistenza alla popolazione.Nazionaledelin(ANVVFC) ha infatti aperto le selezioni per il, un gruppo di volontari che opereranno su due ruote in aree verdi, parchi, pinete, spiagge e boschi, garantendo vigilanza, sicurezza e supporto durante eventi sportivi e manifestazioni.L’obiettivo del progetto è duplice: da un lato, potenziare le attività di prevenzione e tutela ambientale nelle zone più difficili da raggiungere con i mezzi tradizionali, dall’altro, offrire un’assistenza tempestiva alla popolazione in caso di emergenze o necessità. «Per entrare a far parte delè necessario sostenere un colloquio di selezione, durante il quale verranno valutate le qualità e l’idoneità fisica dei candidati», ha spiegato Remo Stefanelli, responsabiledel