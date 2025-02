Ilrestodelcarlino.it - Fisioclinics, ecco la svolta: "Noi col gruppo Villa Maria"

Dal primo gennaio scorso, il Centro di Riabilitazione e Poliambulatorioha modificato la governance societaria con l’entrata come socio di maggioranza di GVM (), uno dei gruppi sanitari più importanti in Italia e in Europa che, oltre alCecilia Hospital di Cotignola, gestisce altri ospedali in Italia e all’estero, oltre a Poliambulatori e Centri sanitari polifunzionali, tra cui anche le Terme di Castrocaro. Il nuovo assetto prevede la conferma di alcuni soci deloriginario pesarese, mentre altri escono insieme aldi Reggio Emilia con cui era stata avviato il progetto iniziale. "Questa operazione – spiega il direttore Piero Benelli – si inserisce nel programma di espansione diPesaro, un progetto di servizio per la salute della popolazione nato 10 anni fa e ormai diventato un punto di riferimento per il territorio della nostra provincia e non solo: oltre a quello di Pesaro è stata attivato circa un anno e mezzo fa il Centrodi Cattolica e a breve sarà inaugurata anche una sede a Fano.