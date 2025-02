Lanazione.it - Firenze, torna il ciclo di incontri ‘Dialoghi Celesti’ in Planetario

, 7 febbraio 2025 - Nuove tematiche da approfondire in occasione di “Dialoghi celesti” ildiindella Fondazione Scienza e Tecnica di. Il programma, come nelle precedenti edizioni, consentirà di affrontare percorsi innovativi che spaziano dalla scienza, all’arte, alla poesia alla medicina, tutti con comune denominatore di porre al centro l’universo, sotto la guida di esperti astrofisici e divulgatori scientifici sarà possibile osservare l’universo da nuovi punti di vista. Viaggi nello spazio e nel tempo Insoliti viaggi nello spazio e nel tempo renderanno più vicino al pubblico di giovani e adulti l’astronomia, in un approccio multidisciplinare. Prossimi appuntamenti Dopo il primo appuntamento di mercoledì 29 gennaio il prossimo mercoledì 12 febbraio alle ore 18 il professor Marco Padovani primo ricercatore Inaf, Oaa terrà l’incontro dal titolo: “L’Universo raccontato dai raggi cosmici”.