Lanazione.it - Firenze e il corteo dei tassisti in centro dopo le tensioni con gli Ncc: “Violenza da condannare”

Leggi su Lanazione.it

, 7 febbraio 2025 – "Vogliamo lavorare nella legalità e in sicurezza". Questo è quanto ripetuto da tassiste eche asi sono riuniti per un presidio dietro Palazzo Vecchio per esprimere solidarietà alla loro collega che ha denunciato un'aggressione da un Ncc in zona aeroporto. Un centinaio i partecipanti, che da piazza Sansi sono diretti verso piazza della Signoria dove una delegazione, inclusa la vittima, è stata ricevuta in Comune. "Mi aveva già minacciato la settimana precedente in via Palazzuoloche gli avevo fatto notare che non poteva far salire a bordo delle persone e che quelle erano potenzialmente miei clienti - ha ricordato Saisa Rossetti - Noi vogliamo lavorare serene, nel rispetto delle regole. Con noi donne, oltretutto, sono molto più aggressivi.