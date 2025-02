Lanazione.it - Firenze, dal 1° marzo tutte le informazioni su parcheggi gratis per i residenti vicino ai cantieri della tramvia

, 7 febbraio 2025 – Bisognerà attendere fino al primoper conoscereleper ie a un euro per iche vivonoai. Servizi alla Strada, che pubblicherà le istruzioni per ottenere i bonus sui propri social e sul sito, è in attesaconvenzione che il Comune dovrà stipulare con. “Appena definite le modalità saremo a disposizione degli utenti in ogni fase, dalla richiesta di prima informazione al supporto alla registrazione. Un altro importante punto delle politiche sulla sosta in città sta per concretizzarsi e SaS ci sarà, con tutti i propri strumenti di contatto: l’URP tel. 055.40401 e-mail [email protected] , leistituzionali su www.serviziallastrada.it, i contenuti dei nostri canali social, Instagram @serviziallastradae Facebook alla pagina Servizi alla Strada Spa”, spiega il direttore Andrea Garofalo.