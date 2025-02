.com - Firenze, allarme lupi a Pian de’ Giullari: Fdi chiede l’intervento di Regione e Comune

Fdi:"Nei giorni scorsi alcuni fiorentini residenti tra Santa Margherita a Montici,dee Arcetri hanno nuovamente avvistato deivicino alle loro abitazioni. Episodi simili erano già avvenuti nell'autunno scorso quando Fratelli d'Italia aveva raccolto le preoccupazioni dei fiorentini, allarmati per la presenza di animali selvatici (oltre aianche cinghiali e caprioli) e per il fatto che si avvicinassero sempre di più alle case. Avevamo presentato delle interrogazioni specifiche a Palazzo Vecchio e in Consiglio regionale ed avevamo ricevuto risposte rassicuranti dalle istituzioni che circoscrivevano sin troppo la gravità del problema"