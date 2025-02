Sport.quotidiano.net - Fiorentina, Zaniolo: "Felice di essere a casa. La Champions un sogno, Kean un fratello"

Firenze, 7 febbraio 2025 - Giornata di presentazione in. Dal Media Center del Viola Park ha parlato Nicolò, arrivato nella sessione invernale di mercato. "Questa parte del percorso è molto importante. Arrivo con un bagaglio solido dopostato all’estero. Voglio ringraziare tutti, il Direttore, i compagni e il Presidente. Tornare qua è una grandissima emozione, conosco quasi tutti. È stato come tornare a”. Vuole scrollarsi di dosso l'etichetta di chi dice 'non ha testa'? “Ovunque sono andato non ho mai avuto problemi con nessuno, io so quello che valgo e l’importante è che lo sappia anche chi mi vuole bene. Il resto lo lascio dire a voi”. Ha sentitoprima di venire qui? “Ho sentito le parole del mister, ed ha ragione: io ero convinto che questo fosse lo step migliore per me.