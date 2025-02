Internews24.com - Fiorentina Inter, serata no per Thuram. In ombra nel match del Franchi: le pagelle dei quotidiani

di Redazione, ildelnon è stata la partita nemmeno di. L’attaccante francese inper tutto ilappartiene già al passato è occorre dire che tutta la squadra di Inzaghi non è stata all’altezza della. Il risultato parla chiaro così come ha fatto anche il tecnico nel post partita in cui ha ammesso i demeriti dell’e i meriti della Viola che ha travolto i nerazzurri. Tra i bocciati di ieri risulta anche, l’attaccante francese non è stato incisivo come è solito essere, è apparso in palla nonché indurante la gara. Isono stati impetuosi con i giudizi: di seguito i voti.LA GAZZETTA DELLO SPORT 4 – «Trasparente, impalpabile come forse mai in Italia. Si nota giusto un colpo di testa a fine primo tempo, poi sparisce e non va mai al tiro».