Internews24.com - Fiorentina Inter, prima sconfitta con tre gol di scarto dal 2019. A Inzaghi non era mai capitato…

Leggi su Internews24.com

di Redazionepesante dopo tre anni. Anon era mai capitato. L’analisi della Gazzetta dello SportIl giorno dopo il 3-0 subito dall’a Firenze contro la, la Gazzetta dello Sport ci riporta il seguente dato: i nerazzurri non perdevano con tre reti didal maggiovolta perinvece.DATO- «È stata una serata in cui non ha funzionato niente per l’a Firenze nettamente e meritatamente. I nerazzurri non perdevano una partita di Serie A con almeno tre gol diaddirittura dal 19 maggiocontro il Napoli (1-4 in quel caso al Maradona) allora allenato da Carlo Ancelotti. Sulla panchina dei nerazzurri, invece, c’era Luciano Spalletti, commissario tecnico della Nazionale, che ieri era in tribuna al Franchi.