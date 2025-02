Fiorentina-Inter pagelle Gazzetta | Thuram da 4! Sfilza di 45

Leggi su Ilnerazzurro.it

Dopo il pesante 3-0 subito a Firenze, ladello Sport ha bocciato in blocco l’: insufficienze a pioggia, con Barella unico a salvarsi con un 5,5.Sommer, Bisseck, Dumfries, Calhanoglu, Mkhitaryan e Dimarco incassano un 4,5, mentre il voto più basso è pere Frattesi, entrambi da 4. Per l’attaccante francese, la rosea scrive: “Trasparente, impalpabile, come forse mai in Italia. Si nota giusto un colpo di testa a fine primo tempo, poi sparisce e non va mai al tiro”.Ancora più severo il giudizio su Frattesi, considerato il peggiore in campo: “Un flipper, ma la pallina non va mai a bersaglio. Perde Ranieri sull’1-0, mai servito sugli inserimenti”. Stesso 4 anche per Simone Inzaghi, a completare un quadro nerissimo per i nerazzurri.Dai uno sguardo alle ultime notizie