Internews24.com - Fiorentina Inter, la squadra di Inzaghi è arrivata stanca al momento cruciale: anche Calhanoglu è l’ombra di sé stesso

di Redazione, ladial: l’analisi del Corriere della Sera sul KO di ieriil Corriere della Sera pone il focus sulla brutta prestazione offerta ieri sera dall’di Simonenella sconfitta rimediata per 3 a 0 contro ladi Raffaele Palladino,– «È uno schiaffo in faccia a Simonee alla sua scombiccherata creatura. La, ridotta all’osso dagli infortuni e per una sera dal mercato, senza un cambio vero in panchina, mette in mostra tutto quello che manca ai nerazzurri: cuore, anima, furore. E organizzazione. L’assiste allo spettacolo. Unafantasma. Senza idee, senza grinta, senza nerbo. Inconsistente. La peggiore degli ultimi due anni. Prova a fare la partita giocando piano, senza mai accelerare e senza trovare sbocchi.