Fiorentina-Inter da incubo per Inzaghi! Risveglio shock – CdS

Laha surclassato l’vincendo 3-0 e non lasciando nemmeno le briciole ad una squadra che non sembrava tale., il commento del Corriere dello Sport.PARTITA – La partita peggiore della storia di Simoneda allenatore nerazzurro è arrivata nel momento decisivo per lo Scudetto. Laha passeggiato sulle macerie dell’, di una squadra inspiegabilmente disunita, fuori fase, annichilita non solo dagli avversari ma anche dal proprio atteggiamento. Il 3-0 è figlio di errori individuali clamorosi, a partire dal primo di Davide Frattesi che ha perso la marcatura di Luca Ranieri sul calcio d’angolo. La seconda rete è poi il festival dell’horror, perché Hakan Calhanoglu e Henrikh Mkhitaryan non si capiscono e perdono palla al centro del campo con la difesa scoperta.