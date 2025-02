Internews24.com - Fiorentina Inter, altro recupero funesto per Inzaghi? Ecco cosa preoccupa il tecnico nerazzurro

di Redazioneperil, dopo la dura sconfitta di ieri contro i ViolaCosi l'edizione odierna di Tuttosport ha analizzato il duro ko dell'dicontro la, facendo riferimento al famosodell'aprile 2022 contro il Bologna, gara che con l'errore di Radu, costò lo scudetto ai nerazzurri.FIRENZE COME BOLOGNA? – «A Firenze è finita come nell'aprile 2022 a Bologna,per Simone: con una papera di unista. Allora fu Radu a condannare i nerazzurri, stavolta il retropassaggio di Dimarco diventato un assist per Kean ha fatto assumere al ko i contorni della disfatta. Ma ciò che devere di piùè il fatto che i suoi totem del centrocampo, ovvero Calhanoglu e Mkhitaryan, ieri sera abbiano passato la serata a camminare in mezzo al campo, venendo sostituiti (clamorosamente) a metà ripresa»