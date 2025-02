.com - Fiorentina-Inter 3-0, Ranieri e Kean stendono i nerazzurri

(Adnkronos) – L’manca l’aggancio al Napoli in vetta alla classifica della Serie A dopo 23 giornate. Nel recupero della 14/a giornata, nel match sospeso il 1° dicembre per il malore a Edoardo Bove, iperdono con un netto 3-0 contro lache si impone grazie ai gol nella ripresa dial 14? eal 23? e al 44?. In classifica l’resta al 2° posto con 51 punti, 3 in meno degli azzurri, mentre la viola, al 3° successo di fila, aggancia la Lazio al 4° posto a quota 42. Al ‘Franchi’ si riparte dal 17? e poco dopo ci prova Lautaro dalla distanza, De Gea si distende e mette in angolo. Al 22? progressione del ‘toro’ verso l’area di rigore,in scivolata si oppone al suo tentativo. Dopo un minuto bella progressione di Bastoni verso l’area di rigore,in scivolata si oppone al suo tentativo.