Inter-news.it - Fiorentina-Inter 3-0, pagelle: Bisseck e Frattesi 3.5, Inzaghi peggio!

L’perde nettamente contro lacon il risultato di 3-0 all’Artemio Franchi. Yanne Davidesono di gran lunga iri, ma Simonesi prende la corona. Le. YANN SOMMER 6 – Istinto puro e posizione sulla parata contro Kean che vale il pareggio nel primo tempo. Peccato che nel secondo ne subisca tre.– DIFESAYANN3.5 – Sbaglia una quantità di passaggi indefinibile, in marcatura è leggero e fa crossare Parisi nelle sue poche occasioni. La ciliegina sulla torta di fango è la marcatura persa su Kean: incommentabile.STEFAN DE VRIJ 6 – Sbaglia una sola volta uscita e Dodo rischia di segnare, però tiene in piedi la baracca finché riesce ed è il migliore in difesa. Anzi il meno.ALESSANDRO BASTONI 4 – Kean gli scappa alle spalle, lui non lo marca mai e gli lascia completa libertà di segnare.