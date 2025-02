Inter-news.it - Fiorentina e altre due sfide! Informazioni biglietti per i prossimi tre match a San Siro

Il mese di febbraio nerazzurro si è aperto con con il derby e la trasferta di Firenze e ora propone subito una nuova sfida con la. Proseguirà poi con la trasferta di Torino con la Juventus, prima del doppio appuntamento casalingo con Genoa e Lazio (Coppa Italia). Qui tutte lesuiper ia Sancontro(10 febbraio), Genoa (22 febbraio) e Lazio (25 febbraio).INTER-– Lunedì 10 febbraio. “Per la sfida del Meazza, isono ancora in vendita, con prezzi e iniziative speciali. Per gli Under-30 i tagliandi sono disponibili a partire da 14€ per quanto riguarda il Terzo Anello. Per gli Under-16, disponibili idi Secondo Anello arancio a 29€.”INTER-GENOA – Sabato 22 febbraio. “Si tornerà a Sanper la 26.a giornata di Serie A per la sfida con il Genoa, che aveva aperto il campionato nerazzurro lo scorso agosto.