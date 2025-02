Lanazione.it - Fine vita, Toscana verso la possibile legge: “Consiglieri, mettetevi nei panni di noi malati”

Firenze, 7 febbraio 2025 – Alla vigilia del voto sulla proposta diregionale “Liberi Subito”, promossa dall’Associazione Luca Coscioni, Laura Santi, 50enne perugina affetta da sclerosi multipla, ormai conosciuta a livello nazionale per la sua battaglia sul tema, rivolge un appello aitoscani: “Oggi voglio pensare allae voglio anche rassicurarvi su un altro punto, onorevoli: io sono già in cure palliative. Un buon percorso di cure palliative, una buona presa in carico del malato integrata da parte del sistema sanitario nazionale non esclude una buonasul, le due cose non confliggono". Laura Santi, affetta da una forma progressiva e avanzata di sclerosi multipla, ha avuto il via libera dalla sua ASL di riferimento per l’accesso al suicidio assistito, dopo due anni dalla sua richiesta, due denunce, due diffide, un ricorso d’urgenza e un reclamo per ottenere una risposta da parte della azienda sanitaria umbra.