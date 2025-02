Quotidiano.net - Fincantieri e l'opportunità del made in America: regionalizzazione delle produzioni

Leggi su Quotidiano.net

"Sul fatto che gli Stati Uniti sovrappesino ilinvediamo una: siamo negli Usa da 15 anni, dove abbiamo cantiere un cui lavorano tremila persone, dunque siamoni income italiani in Italia". "Vediamo in questa nuova normativa non una minaccia, il protezionismo non è strumento necessariamente di lungo termine ma nel ciclo geopolitico che abbiamo davanti ci sarà una. Chesia l'unico costruttore di navi in questa parte del mondo, ci dà forza". Così l'adPierroberto Folgiero, a margine della consegna della nave Mein Schiff Relax.