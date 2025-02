Biccy.it - Finale del Grande Fratello, la previsione di Helena e Javier

Leggi su Biccy.it

Prestes eMartinez ieri sera si sono guadagnati qualche ora in tugurio per una cena romantica e dopo la puntata tra un bacio e l’altro hanno anche parlato delladel. I due gieffini hanno fatto le loro previsioni ed è anche scoppiata una piccola discussione quando il pallavolista argentino ha dichiarato che probabilmente anche Lorenzo Spolverato sarà presente all’ultima puntata e che un po’ se lo merita.Hele ha appena detto che le piacerebbe arrivare incon Javi, Amanda, e IagoVOTIAMO ANCHE IAGO ##heleners #helevier— G (@Giuls1994) February 7, 2025Ladel, le previsioni diha fatto la sua personalee ha dichiarato che secondo lui a spegnere le luci saranno Lorenzo ed: “Per me Tommy è una persona importantissima dentro la casa e ci tengo troppo.