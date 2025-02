Trevisotoday.it - Film documentario "Il fenomeno della guarigione"

Leggi su Trevisotoday.it

Negli anni '50 Bruno Gröning era sulle prime pagine dei giornali di tutto il mondo per le sue straordinarie guarigioni. Quando nel 1959 morì, in molti pensarono che ilfosse terminato, invece accadde il contrario: persone in ogni continente continuavano a ottenere aiuti grazie.