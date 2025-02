Thesocialpost.it - Figlio 14enne del cuoco Andrea Minguzzi accoltellato a Istambul: “Rischia la vita”

Leggi su Thesocialpost.it

Ilquattordicenne delitalianoe della violoncellista turca Yasemin Akincilar è ancora in condizioni critiche nel reparto di terapia intensiva del Goztepe City Hospital di Istanbul. Il giovane è statoil 24 gennaio scorso in un mercato di Istanbul e sta lottando tra lae la morte.Come riportato dal Corriere Romagna, il ragazzo è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico. Il padre,, originario di Misano Adriatico (Rimini), lavora comepresso il consolato francese di Istanbul. «Scusate se non riesco a dare molte notizie – ha dichiarato – ma sto ancora cercando di metabolizzare questa tragedia. Una tragedia dove miopurtroppoancora la. Ringrazio tutti i romagnoli dal profondo del mio cuore per il loro supporto».