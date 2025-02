Ilgiorno.it - Fiera della capra. Documentario mostra e contest

Non è soltanto una semplice manifestazione zootecnica, ma è da sempre un punto di incontro tra le tradizioni che hanno segnato la crescitaVal Seriana e le innovazioni che riguardano il mondo dell’allevamento. Un viaggio alla scoperta dell’autenticità del territorio e di chi lo vive. Domenica torna nel borgo di Ardesio, borgo ladelle capre, giunta alla 25a edizione, che ogni anno richiama migliaia di persone provenienti anche da fuori regione. L’evento è organizzato dalla Pro Loco e da Flaminio Beretta, Ol Bereta come viene chiamato da tutti, classe 1948, che da quando aveva 30 anni si è ritirato a vita solitaria con un solo asino e poco più di 20 pecore. Per l’importante anniversario, la rassegna - che include anche la 23a edizionedell’asinello - offrirà un ricco programma.