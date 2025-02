Lortica.it - Fiaccolata per Sandro Mugnai: sostegno e protesta per un processo controverso

Ad Arezzo si è svolta questa sera una marcia silenziosa per esprimere solidarietà a, l’artigiano di 55 anni aper aver ucciso, il 5 gennaio 2023 a San Polo di Arezzo, il vicino che con una ruspa stava demolendo la sua abitazione.L’iniziativa, organizzata nel tardo pomeriggio, è stata promossa da un comitato di amici e vicini dell’imputato, insieme a don Natale Gabrielli, parroco di San Polo che guida il gruppo diall’artigiano.Numerosi cittadini, anche coloro che non conoscevano personalmente, hanno voluto partecipare per contestare la decisione di processarlo per omicidio volontario invece che per eccesso di legittima difesa.Circa 150 persone hanno preso parte alla manifestazione, che ha attraversato il centro di Arezzo, partendo dal palazzo comunale e concludendosi in piazza San Francesco.